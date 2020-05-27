США обвиняют РФ в переброске боевой авиации в Ливию

PanARMENIAN.Net - 26 мая на фоне новостей об отступлении Ливийской национальной армии (ЛНА), которой командует Халифа Хафтар, Африканское командование вооруженных сил США (Africom) заявило о том, что Россия перебросила в Ливию для поддержки ЛНА истребители МиГ-29 и Су-35, а также бомбардировщики Су-24, входящие в состав ее Воздушно-космических сил.

По американским данным, из России авиацию сначала переправили в Сирию, где перекрасили, чтобы убрать знаки принадлежности, и после этого доставили в Ливию. В пресс-релизе Africom утверждается, что пилотировать российские самолеты будут наемники, пишет РБК.

Africom также опубликовало в Twitter снимки авиабазы Эль-Джуфра, на которых видны самолеты МиГ-29. Командующий Africom генерал Стивен Таунсенд заявил, что Россия неоднократно отрицала участие в ливийском конфликте, однако теперь не сможет этого сделать.

В начале мая несколько СМИ сообщили со ссылкой на полученный журналистами доклад экспертов мониторинговой миссии комитета ООН по санкциям в отношении Ливии, что на территории этой страны находятся сотрудники российской частной военной компании (ЧВК) — оценочно, их там от 800 до 1200 человек. Москва назвала доклад состоящим «из непроверенных либо очевидно сфабрикованных данных». Официально он еще не опубликован.

С начала года несколько раз о присутствии российской ЧВК в Ливии говорил президент Турции Реджеп Эрдоган. 25 мая турецкое государственное агентство Anadolu со ссылкой на заявление штаба Правительства национального согласия (ПНС) сообщило, что зону боевых действий на западе Ливии на самолетах покинули до 1,6 тыс бойцов ЧВК Вагнера - они отступили в сторону Эль-Джуфры.

Москва отрицает свое военное вмешательство в ливийский конфликт. Официальная позиция такова - если в Ливии «и есть российские граждане, то они не представляют интересы российского государства». Об этом говорил в январе президент России Владимир Путин.