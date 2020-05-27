Пашинян: Тысячи граждан заражены коронавирусом, но не знают об этом

PanARMENIAN.Net - В Армении есть тысячи граждан, зараженных коронавирусом, которые не знают, что они инфицированы. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян, отметив, что ни в одной стране мира нет 100% выявления зараженных.

«Сегодня, если в стране диагностировано 7000 случаев, это означает, что есть 14,000 инфицированных. 90% инфицированных не знают, что они инфицированы», - сказал Пашинян, отметив, что именно поэтому носить маску обязательно.

Премьер-министр заявил, что если призыв о необходимом ношении масок не будет принят, правительство сделает ношение де-юре обязательным везде.

По словам премьера, 90% бессимптомных случаев в Армении выявляются, когда пациент с тяжелыми симптомами поступает в медицинское учреждение, и медики начинают определять круг его общения. Тогда начинают тестировать людей, у которых нет симптомов, и оказывается, что они заражены.

По состоянию на 27 мая, в Армении число зараженных достигло 7774, из которых выздоровели 3255 человек, скончались - 98.