Харари: От автоматизации труда особенно пострадают страны третьего мира
27 мая 2020 - 18:26 AMT
PanARMENIAN.Net - Израильский историк Юваль Харари сделал прогнозы о дальнейшей автоматизации труда. Согласно его мнению, развитые страны, такие как США и Германия, от этого процесса в основном выиграют - автоматизация создаст новые отрасли экономики с множеством новых рабочих мест.
А вот страны третьего мира, чья экономика строится на использовании дешевой рабочей силы, не смогут избежать экономического коллапса: у них нет средств, чтобы переобучить миллионы оказавшихся без работы граждан, пишет РБК.
«Сильнее всего от автоматизации труда пострадают развивающиеся страны - их экономика часто строится на том, что у них есть дешевые рабочие руки, которые заняты, например, в текстильной промышленности», - сказал он.
За бортом, впрочем, окажутся и многие жители западных стран - 40-летних кассирш Walmart, чей труд становится ненужным, в массе не удастся переучить на операторов беспилотников или других востребованных специалистов. Это приведет к разделению всех членов общества на тех, чей труд востребован, и тех, кто уже не сможет найти никакую работу.
«Дело не в том, что все люди потеряют ценность как работники, а в том, что некоторые люди станут более ценными, а другие - совершенно бесполезными с точки зрения экономики», - считает Харари. - Когда это случится, перед нами встанет выбор - если мы по-прежнему будем ценить людей за их труд или покупательную способность, они потеряют для нас ценность».
Чтобы такие люди не остались без средств к существованию, Харари предлагает несколько решений, среди которых безусловный базовый доход и бесплатные сервисы, которые предоставит безработным государство. Для этого необходимо повысить налоги на корпорации, которые извлекут выгоду из автоматизации труда, напоминает историк.
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