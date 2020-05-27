Регулярные рейсы Ереван-Брюссель возобновятся в конце июня
27 мая 2020 - 15:35 AMT
PanARMENIAN.Net - С 27 июня возобновятся регулярные рейсы Ереван-Брюссель-Ереван. Об этом сообщает авиакомпания Brussels Airlines.
Согласно новому графику, в период с 27 июня по 11 июля рейсы будут выполняться с частотой раз в неделю – по субботам. А с 14 июля по 29 августа – дважды в неделю: по вторникам и субботам.
Из аэропорта «Звартноц» обещают предоставить дополнительную информацию о возобновлении рейсов другими авиакомпаниями.
2 июня авиакомпания «Армения» выполнит специальный рейс Ереван-Минеральные Воды-Ереван.
Photo. AFP
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