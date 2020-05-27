Регулярные рейсы Ереван-Брюссель возобновятся в конце июня

PanARMENIAN.Net - С 27 июня возобновятся регулярные рейсы Ереван-Брюссель-Ереван. Об этом сообщает авиакомпания Brussels Airlines.

Согласно новому графику, в период с 27 июня по 11 июля рейсы будут выполняться с частотой раз в неделю – по субботам. А с 14 июля по 29 августа – дважды в неделю: по вторникам и субботам.

Из аэропорта «Звартноц» обещают предоставить дополнительную информацию о возобновлении рейсов другими авиакомпаниями.

2 июня авиакомпания «Армения» выполнит специальный рейс Ереван-Минеральные Воды-Ереван.