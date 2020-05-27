За историческим запуском корабля Crew Dragon SpaceX на орбиту можно будет следить онлайн
27 мая 2020 - 19:02 AMT
PanARMENIAN.Net - 27 мая компания Илона Маска SpaceX отправит на орбиту экипаж NASA. Это историческое событие, так как американские астронавты впервые после почти девятилетнего перерыва отправятся на Международную космическую станцию не на российском «Союзе», а на американском корабле - Crew Dragon компании SpaceX.
Запуск запланирован на 16:33 27 мая (00:33 28 мая - по Еревану). На орбиту отправятся астронавты Боб Бенкен и Даг Харли. Первая ступень ракеты после выполнения основной задачи должна будет сесть на баржу Of Course I Still Love You («Конечно, я все еще люблю тебя») в Атлантическом океане.
После запуска Crew Dragon с астронавтами проведет 19 часов на орбите, затем произойдет стыковка с МКС. Через 110 дней Бенкен и Харли должны вернуться на Crew Dragon на Землю.
За запуском можно будет наблюдать онлайн.
Это будет первый полет человека на аппарате частной аэрокосмической компании. Вплоть до настоящего времени все ракеты и корабли для отправки людей в космос были созданы государственными организациями.
Crew Dragon Demo-2 станет 86 стартом для ракет семейства SpaceX Falcon 9. За прошедшее с первого запуска десятилетие ракета-носитель получила несколько серьезных апгрейдов и улучшений. Представленная в 2018 году версия Block 5 является на текущий момент основной ракетой SpaceX, и именно она получила так называемый Human-rating certification NASA.
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