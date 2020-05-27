Билл Гейтс надеется, что мир извлечет уроки из пандемии коронавируса

PanARMENIAN.Net - Миллиардер и меценат, основатель Microsoft Билл Гейтс выразил надежду, что люди в мире извлекут уроки из ситуации с коронавирусом. Об этом он заявил в интервью Vox.

«Я надеюсь, что это (пандемия корнавируса - ред.) сплотит людей во всем мире. После Второй мировой войны мы смогли удачно избежать других мировых войн. И это феноменально», - отметил Гейтс.

По его словам, в этом миру помогли созданные международные институты, в том числе такие как ООН, а в сфере здравоохранения - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

По словам Гейтса, ситуация вокруг коронавируса трагична, и что бы хорошее из этого не вышло, оно не сравнится с теми проблемами, которые возникли из-за пандемии.

Он также объяснил причины проблем, с которыми сталкиваются США и страны Европы.

«Я думаю, часть проблем из-за того, что большая часть эпидемий раньше не затрагивала США реально. Если вы посмотрите на азиатские страны, они справляются намного лучше - Тайвань, Южная Корея, - так как раньше сталкивались с другими эпидемиями», - считает Гейтс.

Он добавил, что с пандемией наиболее трудно будет справиться развивающимся странам, так как перед населениями этих стран лежат другие серьезные проблемы: проблема питания, изоляции, медикаментов и т.д.

Гейтс подчеркнул, что в этой ситуации нужно понять важность развития науки и использовать ее против будущих эпидемий. Он выразил надежду, что человечество объединится и будет в будущем противостоять эпидемиям сообща.

Имя Гейтса часто связывают с происхождением коронавируса, вакцинированием, чипированием и прочими конспирологическими темами. Основатель Microsoft является экспертом в области вакцин, тестирования и лечения. Билл и его жена Мелинда основали фонд, с помощью которого они пытаются борются с заболеваниями - полиомиелитом, малярией и ВИЧ.

Во всем мире коронавирусом заразились более 5.6 млн человек в 188 странах, по данным американского Университета Джонса Хопкинса. Умерли свыше 350,000 инфицированных, выздоровели почти 2.3 млн человек.