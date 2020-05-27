В Армении впервые появится возможность снять в банкомате наличные без карты

PanARMENIAN.Net - Клиенты Evocabank впредь могут снять в банкоматах банка наличные без использования карты. Evocabank является первым и единственным банком в Армении, внедрившим данный инновационный продукт.

«Впредь клиенты Evocabank могут в режиме 24/7 без карты через приложение Evocatouch снять наличные деньги с их карточных или иных счетов, а также сделать мгновенный перевод денег своим близким, которые, получив соответствующее SMS-сообщение, могут подойти к Evoca-банкомату и мгновенно получить отправленные деньги», - заявил начальник Управления цифрового бизнеса банка Артур Карчикян.

Отмечается, что это полезное решение для различных жизненных ситуаций. Бывают случаи, когда люди забывают карту дома, или в нерабочие дни необходимо снять деньги с расчетного счета, а филиалы банка закрыты, или требуется быстро перевести деньги одному из друзей.

Для снятия наличных или перевода денег без карты нужно следующее:

- В приложении EvocaTOUCH нажать на «Снятие наличных»,

- Указать сумму и телефонный номер получателя (если снимать наличные будет сам владелец счета, он должен указать свой номер телефона),

- Выбрать карту или счет, с которого будет снята сумма, нажать «Подтвердить».

Система сгенерирует восьмизначный код, который может быть использован владельцем счета или отправлен SMS-сообщением лицу, которому он желает отправить деньги.

Для снятия наличных необходимо:

- В правом нижнем углу первой страницы экрана банкомата нажать «Снятие наличных без карты»,

- Заполнить требуемую сумму, номер телефона получателя и восьмизначный код верификации и нажать «Обналичить».

Сумму можно снять в течение 30 минут после генерирования кода. Если потребуется дополнительное время, то время действия кода можно продлить еще на 30 минут. За обналичивание или перевод денег взимается комиссия в размере 1% от данной суммы.

Услуга доступна для клиентов - физических и юридических лиц. Лицо, снимающее или переводящее деньги, должно быть клиентом Evocabank, а получателем может быть любое лицо. Снять наличные можно только в банкоматах Evocabank, сеть которых постоянно расширяется.