Минздрав Армении: 271 пациент с Covid-19 - в тяжелом состоянии, 53 - в критическом

PanARMENIAN.Net - В Армении состояние 271 пациента с коронавирусом оценивается как тяжелое. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения республики Арсен Торосян.

По его словам, состояние здоровья 53 пациентов медики оценивают как крайне тяжелое. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 18 пациентов.

По состоянию на 28 мая, в стране выявлено 8216 случаев коронавируса, 113 человек скончались, выздоровели 3287 человек.