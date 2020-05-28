В Грузии осталось 153 активных больных коронавирусом
28 мая 2020 - 13:49 AMT
PanARMENIAN.Net - За последние сутки в Грузии зафиксировали 3 новых случая инфицирования коронавирусом. Об этом сообщается на сайте StopCov.ge.
Общее число подтвержденных случаев в стране достигло 738. Число выздоровевших пациентов выросло до 573. Активных пациентов осталось 153, еще 12 человек скончались.
В карантине находятся 3076 человек, под наблюдением врачей – 250.
Первый случай заражения коронавирусом в Грузии был зафиксирован 26 февраля. Уже в конце марта власти страны ввели режим чрезвычайного положения из-за угрозы распространения инфекции. Он действовал до 23 мая.
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