В Грузии осталось 153 активных больных коронавирусом

PanARMENIAN.Net - За последние сутки в Грузии зафиксировали 3 новых случая инфицирования коронавирусом. Об этом сообщается на сайте StopCov.ge.

Общее число подтвержденных случаев в стране достигло 738. Число выздоровевших пациентов выросло до 573. Активных пациентов осталось 153, еще 12 человек скончались.

В карантине находятся 3076 человек, под наблюдением врачей – 250.

Первый случай заражения коронавирусом в Грузии был зафиксирован 26 февраля. Уже в конце марта власти страны ввели режим чрезвычайного положения из-за угрозы распространения инфекции. Он действовал до 23 мая.