Иран готовится к новой волне коронавируса

PanARMENIAN.Net - Власти Ирана ожидают осеннюю волну заболеваемости коронавирусом в стране, готовятся к этому. Об этом заявил президент Хасан Роухани, выступая на церемонии открытия парламента 11-го созыва.

«Штаб по противодействию коронавирусу обязал правительство подготовиться к новой волне заболеваемости осенью. Мы задействовали все возможности по подготовке к возможной волне», - сказал Роухани, пишет РИА Новости.

Он также указал, что власти близки к тому, чтобы обуздать и локализовать распространение коронавируса в стране.

Роухани 5 мая сообщил, что ситуация с коронавирусом в стране движется к стабилизации, пик удалось пройти, однако до завершения пандемии далеко – прежде президент призывал готовиться к тому, что распространение коронавируса может не закончиться к концу этого года.

На данный момент в Иране с 19 февраля, когда власти сообщили о начале распространения коронавируса, выявлено более 141 тысячи случаев заболевания, из них 7.5 тысячи – со смертельным исходом. При этом выздоровели 111 тысяч человек.