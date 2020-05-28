Иран готовится к новой волне коронавируса
28 мая 2020 - 13:54 AMT
PanARMENIAN.Net - Власти Ирана ожидают осеннюю волну заболеваемости коронавирусом в стране, готовятся к этому. Об этом заявил президент Хасан Роухани, выступая на церемонии открытия парламента 11-го созыва.
«Штаб по противодействию коронавирусу обязал правительство подготовиться к новой волне заболеваемости осенью. Мы задействовали все возможности по подготовке к возможной волне», - сказал Роухани, пишет РИА Новости.
Он также указал, что власти близки к тому, чтобы обуздать и локализовать распространение коронавируса в стране.
Роухани 5 мая сообщил, что ситуация с коронавирусом в стране движется к стабилизации, пик удалось пройти, однако до завершения пандемии далеко – прежде президент призывал готовиться к тому, что распространение коронавируса может не закончиться к концу этого года.
На данный момент в Иране с 19 февраля, когда власти сообщили о начале распространения коронавируса, выявлено более 141 тысячи случаев заболевания, из них 7.5 тысячи – со смертельным исходом. При этом выздоровели 111 тысяч человек.
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