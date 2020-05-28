Над Арменией взорвался болид
28 мая 2020 - 15:09 AMT
PanARMENIAN.Net - 27 мая над Арменией взорвался яркий болид. Звездная величина (блеск) небесного тела, которое с большой скоростью вошло в атмосферу Земли, равна как минимум 12.
Болид взорвался в окрестностях города Раздан и поселка Анкаван. Он попал на уличную камеру.
«Болид, судя по изученным записям, был очень большим и на огромной скорости вошел в атмосферу планеты, где сгорел на высоте нескольких километров. Риск, что части этого болида могли долететь до Земли, невелик, а вероятность того, что их можно будет как-то найти, стремится к нулю, учитывая в том числе лесистую местность и то, что, сгорая, метеоры и болиды рассыпаются, как правило, на частицы размером до нескольких миллиметров», - рассказал астрофизик Руслан Мартиросян, пишет Naked Science.
Как сообщил PanARMENIAN.Net директор Бюраканской астрофизической обсерватории Арег Микаелян, речь идет скорее всего о небольшом метеорите.
По словам Микаеляна, они, как правило, не следят за мелкими метеоритами, лишь за крупными, которые могут представлять серьезную угрозу для страны и города.
«Но маленькие камни часто падают и оставляют след в ночи. Эти камни имеют скорость несколько километров в секунду, и из-за большого трения сгорают и исчезают. А большие могут достичь поверхности земли после сжигания и сжатия. Возможно, что камень не достиг поверхности земли, возможно, он находился в нижних слоях атмосферы, когда был зафиксирован. Если бы это было в верхних слоях, мы бы этого даже не увидели», - объяснил Микаелян.
Самое значимое
Авторы доклада в целом позитивно оценивают атмосферу в информационном поле Армении
Георги - врач из Грузии, Татев - медсестра, они поженились недавно
По словам Никогосян, близкие контакты 27 других пациентов из общего числа находятся в карантине
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