Над Арменией взорвался болид

PanARMENIAN.Net - 27 мая над Арменией взорвался яркий болид. Звездная величина (блеск) небесного тела, которое с большой скоростью вошло в атмосферу Земли, равна как минимум 12.

Болид взорвался в окрестностях города Раздан и поселка Анкаван. Он попал на уличную камеру.

«Болид, судя по изученным записям, был очень большим и на огромной скорости вошел в атмосферу планеты, где сгорел на высоте нескольких километров. Риск, что части этого болида могли долететь до Земли, невелик, а вероятность того, что их можно будет как-то найти, стремится к нулю, учитывая в том числе лесистую местность и то, что, сгорая, метеоры и болиды рассыпаются, как правило, на частицы размером до нескольких миллиметров», - рассказал астрофизик Руслан Мартиросян, пишет Naked Science.

Как сообщил PanARMENIAN.Net директор Бюраканской астрофизической обсерватории Арег Микаелян, речь идет скорее всего о небольшом метеорите.

По словам Микаеляна, они, как правило, не следят за мелкими метеоритами, лишь за крупными, которые могут представлять серьезную угрозу для страны и города.

«Но маленькие камни часто падают и оставляют след в ночи. Эти камни имеют скорость несколько километров в секунду, и из-за большого трения сгорают и исчезают. А большие могут достичь поверхности земли после сжигания и сжатия. Возможно, что камень не достиг поверхности земли, возможно, он находился в нижних слоях атмосферы, когда был зафиксирован. Если бы это было в верхних слоях, мы бы этого даже не увидели», - объяснил Микаелян.