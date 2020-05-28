Число заразившихся коронавирусом в РФ достигло 380,000

PanARMENIAN.Net - В России за сутки был выявлен 8371 новый случай заражения коронавирусом, сообщает федеральный оперативный штаб. Общее число больных в России достигло 379,051 человека, лечение продолжает 223,916 из них.

За минувшие сутки в России умерло 174 человека с коронавирусом. Суточный прирост погибших достиг рекордного показателя - 26 мая оперштаб также сообщал о 174 смертях за день. Всего от коронавируса в стране скончалось 4142 больных, пишут «Ведомости».

В Москве за сутки коронавирус выявили у 2054 человек. Это наименьший суточный прирост заболевших в городе с 23 апреля. За сутки в городе выздоровело 3793 больных. Общее число случаев заражения коронавирусом в городе достигло 173,497, из которых 99,992 - активные.

27 мая Минздрав РФ представил методические рекомендации, в которых он предлагал изменить принципы ведения статистики по заболеваемости коронавирусом. В министерстве предложили врачам указывать в диагнозе людей, переносящих коронавирус без симптомов, «носительство возбудителя Covid-19». Случаи носительства предлагается не заносить в статистику заболеваемости или смертности от коронавируса. Минздрав сообщил, что уже направил рекомендации в регионы.