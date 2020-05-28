Исследование: Собаки могут определять коронавирус по запаху
28 мая 2020 - 16:26 AMT
PanARMENIAN.Net - Финские ученые провели исследовани, которое показало, что собаки по запаху могут определять коронавирус. Авторами нового исследования стали специалисты из Университета Хельсинки: они первыми начали тренировать медицинских собак, которые используются при постановке некоторых диагнозов, и на определение пневмонии Covid-19.
Уже спустя несколько недель тренинга собаки по запаху отличали мочу пациентов с коронавирусом и без него - причем процент ошибок был минимальным, пишет Deutsche Welle.
По информации финских ученых, точность определения заболевания с помощью медицинских собак почти такая же, как и при обычных использующихся сейчас тестах на коронавирус.
Опыт исследователей в Хельсинки крайне важен для других специалистов, которые работают с животными - прежде всего, в Великобритании и Франции, где сейчас также пытаются использовать собак для массового выявления инфицированных коронавирусом. Тем временем финские ученые уже переходят в следующую фазу исследования, когда выявление коронавируса будет проводиться на большом числе случаев. И только после успешного прохождения этой фазы будет обсуждаться использование собак в работе с пациентами с Covid-19.
Немецкие специалисты тоже признают, что некоторые болезни имеют свой специфический маркер - особый запах, который тренированные собаки распознают довольно точно. «Рак груди собаки определяют с точностью 93%, - рассказал Лука Барет из немецкого профильного центра, занимающегося тренировкой собак, - а рак легких - 97%!» С высокой точностью собаки могут также улавливать запах при раке кожи, желудка и предстательной железы.
Собак, натренированных определять коронавирус, пока планируют использовать не столько в клиниках, сколько в аэропортах. Это позволит за короткое время проводить первичный «осмотр» прибывающих пассажиров, а уже тех из них, кого выделят служебные собаки, и будут отправлять на тесты на коронавирус.
По сравнению с человеком собаки обладают намного более тонким обонянием. Так, у человека имеется 5 млн клеток, улавливающих запахи. У таксы их - 125 млн, у овчарки - 220 млн. Для тренингов отбирают обычно лабрадоров, ретриверов, кокер-спаниелей или овчарок и натаскивают животных на какой-либо один запах. Это может быть наркотик, взрывчатка или маркер одного из заболеваний. После того, как животное на тренинге распознало этот запах, раздается характерный щелчок, и собака получает награду в виде любимого ею лакомства.
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