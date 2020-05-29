Армения обновила суточный рекорд по обнаруженным коронавирусным больным

PanARMENIAN.Net - В Армении 29 мая, по состоянию на 11:00, выявлено 460 новых случаев заражения коронавирусом, это рекордный суточный прирост для страны. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний Минздрава РА.

Таким образом, число случаев заболевания в стране достигло 8676, из которых активных кейсов - 5214.

Еще 10 пациентов вылечились, общее число выздоровевших составляет 3297.

От последствий вируса за сутки умерло 7 человек, еще 1 - по иным причинам. Всего летальных исходов 120 - от коронавируса, еще 45 - от других заболеваний.

За все время проведено более 56 тысяч тестов.

С 18 мая в стране начал действовать общественный транспорт, открылись все кафе и рестораны, торговые центры и спортзалы.