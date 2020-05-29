Армения обновила суточный рекорд по обнаруженным коронавирусным больным
29 мая 2020 - 11:09 AMT
PanARMENIAN.Net - В Армении 29 мая, по состоянию на 11:00, выявлено 460 новых случаев заражения коронавирусом, это рекордный суточный прирост для страны. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний Минздрава РА.
Таким образом, число случаев заболевания в стране достигло 8676, из которых активных кейсов - 5214.
Еще 10 пациентов вылечились, общее число выздоровевших составляет 3297.
От последствий вируса за сутки умерло 7 человек, еще 1 - по иным причинам. Всего летальных исходов 120 - от коронавируса, еще 45 - от других заболеваний.
За все время проведено более 56 тысяч тестов.
С 18 мая в стране начал действовать общественный транспорт, открылись все кафе и рестораны, торговые центры и спортзалы.
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