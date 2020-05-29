Трамп подписал указ о регулировании соцсетей: У Twitter и Facebook могут быть проблемы из-за контента

PanARMENIAN.Net - Президент США Дональд Трамп подписал 28 мая специальный указ о регулировании социальных сетей. На основании этого указа может быть изменено действие статьи 230 принятого в 1996 году Акта о соблюдении приличий в СМИ (Communications Decency Act), защищающего социальные сети, такие как Twitter или Facebook, от уголовного преследования из-за опубликованного пользователями контента. Этот закон рассматривает соцсети не как издателей, а как «площадки», снимая с них ответственность за содержание постов.

Специальный указ Трампа также может ограничить возможности администрации соцсетей модерировать опубликованный контент - посты, фото, видео, комментарии, пишет Deutsche Welle.

Цель указа, по словам Трампа, защитить свободу выражения мнений и демократию, поскольку большие онлайн-платформы получили «неконтролируемую власть» и могут цензурировать и ограничивать производимые интеракции.

26 мая возник конфликт между Трампом и сервисом микроблогов Twitter, администрация которого подвергла процедуре проверки фактов два твита президента США, после которой они были помечены как «вводящие в заблуждение». Трамп заявил, что «Twitter полностью подавляет свободу слова». В твитах Трампа шла речь о почтовой рассылке избирательных бюллетеней, которую планируют власти штата Калифорния. Подобная практика грозит «подтасовкой» результатов голосования, написал президент США.

В свою очередь, глава соцсети Facebook Марк Цукерберг заявил, что «реагировать на проверку фактов введением цензуры - несоразмерная реакция администрации». Twitter отказался от комментариев по поводу намерений Трампа. Google пока не отреагировал на происходящее.