Трамп подписал указ о регулировании соцсетей: У Twitter и Facebook могут быть проблемы из-за контента
29 мая 2020 - 14:26 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент США Дональд Трамп подписал 28 мая специальный указ о регулировании социальных сетей. На основании этого указа может быть изменено действие статьи 230 принятого в 1996 году Акта о соблюдении приличий в СМИ (Communications Decency Act), защищающего социальные сети, такие как Twitter или Facebook, от уголовного преследования из-за опубликованного пользователями контента. Этот закон рассматривает соцсети не как издателей, а как «площадки», снимая с них ответственность за содержание постов.
Специальный указ Трампа также может ограничить возможности администрации соцсетей модерировать опубликованный контент - посты, фото, видео, комментарии, пишет Deutsche Welle.
Цель указа, по словам Трампа, защитить свободу выражения мнений и демократию, поскольку большие онлайн-платформы получили «неконтролируемую власть» и могут цензурировать и ограничивать производимые интеракции.
26 мая возник конфликт между Трампом и сервисом микроблогов Twitter, администрация которого подвергла процедуре проверки фактов два твита президента США, после которой они были помечены как «вводящие в заблуждение». Трамп заявил, что «Twitter полностью подавляет свободу слова». В твитах Трампа шла речь о почтовой рассылке избирательных бюллетеней, которую планируют власти штата Калифорния. Подобная практика грозит «подтасовкой» результатов голосования, написал президент США.
В свою очередь, глава соцсети Facebook Марк Цукерберг заявил, что «реагировать на проверку фактов введением цензуры - несоразмерная реакция администрации». Twitter отказался от комментариев по поводу намерений Трампа. Google пока не отреагировал на происходящее.
Самое значимое
Врач, делавший канцлеру 20 марта прививку от пневмококковой инфекции, заболел
Глава ВОЗ доктор Тедрос Гебреисус еще раз напомнил, как важно во время распространения инфекции держать руки в чистоте
У него зафиксировали ремиссию в течение 30 месяцев, вирус исчез из его крови
Заразившимся является россиянин, прилетевший из Ирана
Partner news
Последние новости
Нарколог: Коронавирус может отучить часть курильщиков от вредной привычки Он добавил, что курение до заражения опасно, а во время болезни невозможно
Беспорядки в Миннеаполисе из-за убийства афроамериканца (фото) В городе Миннеаполис и его окрестностях введено чрезвычайное положение
Алиев опять захотел Ереван Он назвал Ереван «древним азербайджанским городом»
В РФ зафиксирован суточный рекорд по числу смертей от коронавируса Общее число случаев заражения превысило 387,000