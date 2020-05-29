Бостонский марафон не проведут впервые за 124 года
29 мая 2020 - 11:59 AMT
PanARMENIAN.Net - Из-за пандемии коронавируса впервые за 124 года проведения Бостонского марафона забег, который планировалось провести 14 сентября, отменили. Решение об этом из-за массовости забега принял мэр Бостона Мартин Уолш.
Организаторы марафона сообщили, что заменят реальный забег виртуальным Бостонским марафоном и серией онлайн-мероприятий в течение всей второй недели сентября. «Хотя мы не можем принести мир в Бостон в сентябре, мы планируем принести Бостон в мир», — отметил генеральный директор Бостонской атлетической ассоциации (BAA) Том Грилк, пишут «Ведомости».
В сообщении говорится, что у зарегистрировавшихся участников гонки будет возможность получить компенсацию за вступительный взнос и присоединиться к забегу в любое время с 7 по 14 сентября. Виртуальные бегуны должны будут пробежать 42.1 км в течение 6 часов и представить подтверждение времени, за которое они преодолели марафонскую дистанцию. Участники такой гонки получат официальную программу Бостонского марафона, футболку участника, медаль и нагрудник бегуна.
Впервые марафон был проведен в американский День патриота в 1897 году. Бостонский марафон 2020 года, первоначально запланированный на 20 апреля, был перенесен на 14 сентября из-за пандемии.
По данным Всемирной организации здравоохранения, В США зарегистрировано самое большое число заражений коронавирусом — инфицировано 1.7 млн человек.
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