В Грузии запретят включать кондиционеры из-за коронавируса
29 мая 2020 - 13:04 AMT
PanARMENIAN.Net - В Грузии запретят включать кондиционеры в транспорте, магазинах и в закрытых пространствах․ Об этом журналистам заявил заместитель руководителя Национального центра по контролю заболеваний Паата Имнадзе.
По его словам, бытовой кондиционер, работающий по замкнутой системе, который обычно используется в Грузии, содержит высокий риск. Он пояснил, что будет запрещено использование таких кондиционеров, которые не забирают воздух с улицы.
За последние сутки в стране зафиксировали 8 новых случаев инфицирования коронавирусом, сообщается на сайте StopCov.ge.
Общее число подтвержденных случаев в стране достигло 746. Число выздоровевших пациентов выросло на 3 - до 576. Активных пациентов осталось 158, еще 12 человек скончались.
В карантине находятся 2966 человек, под наблюдением врачей – 250.
Первый случай заражения коронавирусом в Грузии был зафиксирован 26 февраля. Уже в конце марта власти страны ввели режим чрезвычайного положения из-за угрозы распространения инфекции. Он действовал до 23 мая.
Самое значимое
Врач, делавший канцлеру 20 марта прививку от пневмококковой инфекции, заболел
Глава ВОЗ доктор Тедрос Гебреисус еще раз напомнил, как важно во время распространения инфекции держать руки в чистоте
У него зафиксировали ремиссию в течение 30 месяцев, вирус исчез из его крови
Заразившимся является россиянин, прилетевший из Ирана
Partner news
Последние новости
Нарколог: Коронавирус может отучить часть курильщиков от вредной привычки Он добавил, что курение до заражения опасно, а во время болезни невозможно
Беспорядки в Миннеаполисе из-за убийства афроамериканца (фото) В городе Миннеаполис и его окрестностях введено чрезвычайное положение
Алиев опять захотел Ереван Он назвал Ереван «древним азербайджанским городом»
В РФ зафиксирован суточный рекорд по числу смертей от коронавируса Общее число случаев заражения превысило 387,000