В Грузии запретят включать кондиционеры из-за коронавируса

PanARMENIAN.Net - В Грузии запретят включать кондиционеры в транспорте, магазинах и в закрытых пространствах․ Об этом журналистам заявил заместитель руководителя Национального центра по контролю заболеваний Паата Имнадзе.

По его словам, бытовой кондиционер, работающий по замкнутой системе, который обычно используется в Грузии, содержит высокий риск. Он пояснил, что будет запрещено использование таких кондиционеров, которые не забирают воздух с улицы.

За последние сутки в стране зафиксировали 8 новых случаев инфицирования коронавирусом, сообщается на сайте StopCov.ge.

Общее число подтвержденных случаев в стране достигло 746. Число выздоровевших пациентов выросло на 3 - до 576. Активных пациентов осталось 158, еще 12 человек скончались.

В карантине находятся 2966 человек, под наблюдением врачей – 250.

Первый случай заражения коронавирусом в Грузии был зафиксирован 26 февраля. Уже в конце марта власти страны ввели режим чрезвычайного положения из-за угрозы распространения инфекции. Он действовал до 23 мая.