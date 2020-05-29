В РФ зафиксирован суточный рекорд по числу смертей от коронавируса

В РФ зафиксирован суточный рекорд по числу смертей от коронавируса
29 мая 2020 - 13:31 AMT

PanARMENIAN.Net - В России обнаружено 387,623 случая заражения коронавирусом. За сутки выявлено еще 8572 случая.

За минувший день в стране от последствий вируса погибло 232 человека, это наибольший показатель числа летальных исходов за сутки. Предыдущий рекорд - 174 смерти, это показатель был достигнут 26 и 28 мая. Общее число погибших от коронавируса достигло 4374. Всего в России лечение продолжают 223,992 человека, пишут «Ведомости».

Общее число заразившихся коронавирусом в Москве достигло 175,829 число активных случаев в городе составило 98,774. С начала эпидемии от коронавируса в Москве умерли 2330 человек, 76 из них - за последние сутки.

28 мая департамент здравоохранения Москвы заявил, что пересчитал число умерших от коронавируса за апрель по новой методике. Первоначально озвученные оперативные данные по смертности были снижены с 639 до 636 человек. Также в статистику включили спорные случаи - 169 человек, у которых был отрицательный тест на коронавирус, но дальнейшие исследования показали, что причиной смерти все-таки стал вирус. Кроме того, коронавирус был обнаружен еще у 756 человек, которые умерли по другим причинам, но почти в половине случаев вирус, «вероятнее всего, оказал существенное влияние» на развитие основных заболеваний.

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