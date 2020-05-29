Алиев опять захотел Ереван
29 мая 2020 - 14:28 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент Азербайджана вновь возжелал столицу Армении и назвал Ереван «древним азербайджанским городом».
28 мая, выступая по случаю азербайджанского Дня Республики, он заявил, что общество должно извлечь уроки из истории, пишет Haqqin.az.
«Иностранные генералы имели решающий голос в Баку, и Азербайджанская Демократическая Республика должна была согласовывать свои шаги и даже планы в связи с государственными атрибутами», - отметил Алиев.
По его словам, республика не полностью контролировала всю территорию Азербайджана.
«Конечно же, мы не должны забывать о том, что одним из первых решений АДР стало решение о передачи Иревана, нашего древнего города, Армении. Это никак не может быть оправдано и это нельзя простить. Поэтому мы должны знать эти истины, и молодое поколение тоже должно знать. Мы должны писать и знать историю такой, какая она есть. Мы должны знать правду, чтобы это не повторилось», - заявил Алиев.
Это - не первый раз, когда Алиев называет Ереван азербайджанским городом. Так, в 2018 году президент Азербайджана заявил, что «Ереван и Зангезур - это азербайджанские исторические земли». После этого советский и российский журналист, репортер, телеведущий Александр Невзоров назвал его «опасным сумасшедшим».
Самое значимое
Решение вступит в силу 15 апреля
Пока неизвестно, в какой из двух стран он был инфицирован
Исключение будет сделано для лиц, зарегистрированных в Арцахе
Первая партия ампул с вакциной была направлена для испытания на людях
Partner news
Последние новости
Лигу чемпионов могут доиграть в Германии вместо Турции Четвертьфиналы планируется провести 13-14 августа на нейтральных полях в формате одного матча
Создано безопасное лекарство от кокаиновой зависимости Кокаин вызывает сильнейшую психологическую зависимость, но ярко выраженных признаков физиологической зависимости не возникает
СМИ: В РФ могут ввести специальное приложение для мигрантов В МВД подготовили прогноз развития ситуации в миграционной сфере с учетом «форс-мажорных факторов из-за пандемии коронавируса»
Нарколог: Коронавирус может отучить часть курильщиков от вредной привычки Он добавил, что курение до заражения опасно, а во время болезни невозможно