Алиев опять захотел Ереван

PanARMENIAN.Net - Президент Азербайджана вновь возжелал столицу Армении и назвал Ереван «древним азербайджанским городом».

28 мая, выступая по случаю азербайджанского Дня Республики, он заявил, что общество должно извлечь уроки из истории, пишет Haqqin.az.

«Иностранные генералы имели решающий голос в Баку, и Азербайджанская Демократическая Республика должна была согласовывать свои шаги и даже планы в связи с государственными атрибутами», - отметил Алиев.

По его словам, республика не полностью контролировала всю территорию Азербайджана.

«Конечно же, мы не должны забывать о том, что одним из первых решений АДР стало решение о передачи Иревана, нашего древнего города, Армении. Это никак не может быть оправдано и это нельзя простить. Поэтому мы должны знать эти истины, и молодое поколение тоже должно знать. Мы должны писать и знать историю такой, какая она есть. Мы должны знать правду, чтобы это не повторилось», - заявил Алиев.

Это - не первый раз, когда Алиев называет Ереван азербайджанским городом. Так, в 2018 году президент Азербайджана заявил, что «Ереван и Зангезур - это азербайджанские исторические земли». После этого советский и российский журналист, репортер, телеведущий Александр Невзоров назвал его «опасным сумасшедшим».