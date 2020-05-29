Беспорядки в Миннеаполисе из-за убийства афроамериканца (фото)

PanARMENIAN.Net - В американском городе Миннеаполис не прекращаются беспорядки, вызванные жестоким убийством афроамериканца белым полицейским.

Волна беспорядков поднялась после жестокого убийства 25 мая белыми полицейскими 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда. На видео, выложенном в соцсетях, видно, как белый полицейский на протяжении нескольких минут душит коленом лежащего на асфальте Флойда, который молит о помощи и кричит, что не может дышать. Вскоре после задержания Джордж Флойд скончался в больнице.

Четверо белых полицейских, причастных к задержанию Флойда, уволены, однако никто из них пока не задержан. 27 мая в Миннеаполисе начались протесты, люди требуют задержания полицейских и возбуждения уголовного дела.

В ночь на 29 мая протестующие окружили полицейский участок, где работали участвовавшие в задержании Флойда полицейские. Сотрудники участка поднялись на крышу и пытались разогнать толпу светошумовыми гранатами и слезоточивым газом.

Протестующие поджигали машины и били витрины магазинов. Полицейский участок разгромлен. Один из участников акции погиб из-за огнестрельного ранения.

Губернатор штата Миннесота Тим Уолз вечером 28 мая вызвал на помощь национальную гвардию и ввел чрезвычайное положение в Миннеаполисе и окрестностях. Губернатор отметил, что мирные акции протеста по-прежнему разрешены, однако беспорядки создают угрозу и для мирных демонстрантов.

ФБР и местная прокуратура в совместном заявлении указали, что расследование случившегося имеет «высший приоритет». Ранее быстрое расследование обещал президент США Дональд Трамп. Он сказал, что видел видеозапись случившегося, добавив, что это была «очень плохая вещь, которую он увидел».

25 мая автомобиль Флойда остановили полицейские, проверявшие информацию об использовании фальшивых банкнот. Флойду приказали отойти от машины, полицейские говорили, что он сопротивлялся аресту. У офицеров работали нагрудные камеры, однако их записи были изъяты для расследования.