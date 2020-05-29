Нарколог: Коронавирус может отучить часть курильщиков от вредной привычки

PanARMENIAN.Net - Коронавирус может отучить часть приверженцев табака от вредной привычки. Об этом заявил российский врач психиатр-нарколог Алексей Смышляев, пишет радио Sputnik.

По его словам, длительный стаж курения ухудшает работу легких, что может привести к серьезным проблемам при заражении коронавирусом. Инфекция в первую очередь поражает именно легкие человека, отметил Смышляев.

Он добавил, что курение до заражения опасно, а во время болезни невозможно.

«При коронавирусе осложнения идут на легочную систему и вызывают тяжелую пневмонию. Это воспаление легочной ткани и нарушение газообмена. Отсюда все последствия, в том числе летальные. При осложнениях Covid-19 легкие становятся главным органом-мишенью. Курение тоже воздействует на легкие и тоже снижает газообмен, вызывая нехватку кислорода. При пневмонии курение противопоказано», – подчеркнул Алексей Смышляев.

У человека, заразившегося Covid-19 или другим заболеванием, вызывающим пневмонию, желание курить пропадает само собой. Впоследствии, говорит психиатр-нарколог, это может привести к отказу от вредной привычки, хотя и не у всех.

«Компенсаторно организм выбирает для выживания какой-то способ. В данном случае отказ от курения может быть для людей компенсаторным способом выживания. С другой стороны, у достаточно большого количества населения высокая психическая зависимость от курения. Мое предположение, что будет снижено количество курильщиков, но не кардинально», – заключил Алексей Смышляев.

Коронавирус в мире выявлен у более 5.8 млн человек, из них около 361 тысячи скончались, более 2.4 млн выздоровели.