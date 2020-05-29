Создано безопасное лекарство от кокаиновой зависимости

PanARMENIAN.Net - Американские молекулярные биологи создали лекарство от кокаиновой зависимости без тяжелых побочных эффектов, и успешно проверили его работу на мышах. Результаты их работы опубликовал научный журнал Cell.

«Идея создания лекарства от зависимости, которое действует на рецепторы NTSR1, существует уже около двух десятков лет. Все попытки воплотить эту идею в жизнь провалились, так как препараты с этими рецепторами негативно влияли на давление, температуру тела и координацию движений пациентов. Эту проблему не удавалось решить до настоящего времени», – рассказал один из авторов работы, профессор Университета Дьюка (США) Марк Кэрон, пишет ТАСС.

Кокаин вызывает сильнейшую психологическую зависимость, но ярко выраженных признаков физиологической зависимости не возникает, несмотря на то, что прием больших доз этого наркотика часто приводит к истощению организма и смерти.

За последние десятилетия ученые неоднократно пытались создать различные лекарства и препараты, которые нейтрализовали бы кокаин или заставляли бы иммунитет уничтожать его молекулы. Пока надзорные органы не одобрили ни один подобный препарат, хотя часть из них успешно прошла испытания на животных.

Помимо этого, как отмечают Кэрон и его коллеги, ученые пытаются бороться с зависимостью, манипулируя работой определенных ферментов и генов в клетках мозга, которые непосредственно связаны с круговоротом дофамина – гормона удовольствия. При употреблении кокаина это вещество накапливается в нервной ткани, так как наркотик блокирует работу клеточных механизмов, которые участвуют в уничтожении лишних молекул дофамина.

Этот процесс, как биологи выяснили еще в конце прошлого века, можно подавить при помощи препаратов, которые могут соединяться с рецептором NTSR1 на поверхности определенных типов клеток мозга. Проблема заключается в том, что эти белковые выросты выполняют в организме множество других функций. Поэтому если их заблокировать, то последствия коснутся не только зависимости: пациент может частично потерять память, у него могут появиться опасные для жизни проблемы с давлением и терморегуляцией.