Лигу чемпионов могут доиграть в Германии вместо Турции
29 мая 2020 - 18:03 AMT
PanARMENIAN.Net - УЕФА изучает варианты завершения Лиги чемпионов. По информации Sky Sport Italia, оставшиеся матчи 1/8 финала должны пройти 7-8 августа.
Четвертьфиналы планируется провести 13-14 августа на нейтральных полях в формате одного матча.
Также изучается возможность проведения полуфиналов и финала турнира в формате «Финала четырех» в Германии из-за неопределенной эпидемиологической обстановки в Турции в связи с пандемией коронавируса, пишет Sports.ru.
Изначально финал должен был принять Стамбул.
Германию рассматривают из-за того, что УЕФА остался доволен рестартом Бундеслиги.
Ранее сообщалось, что «Финал четырех» может быть разыгран именно в Стамбуле
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