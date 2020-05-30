В Армении за сутки выявлен 251 случай коронавируса
30 мая 2020 - 11:07 AMT
PanARMENIAN.Net - В Армении 30 мая, по состоянию на 11:00, выявлен 251 новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний Минздрава РА.
Таким образом, число случаев заболевания в стране достигло 8927, из которых активных кейсов - 5435.
Еще 20 пациентов вылечились, общее число выздоровевших составляет 3317.
От последствий вируса за сутки умерло 7 человек, еще 3 - по иным причинам. Всего летальных исходов 127 - от коронавируса, еще 48 - от других заболеваний.
За все время проведено более 57 тысяч тестов.
С 18 мая в стране начал действовать общественный транспорт, открылись все кафе и рестораны, торговые центры и спортзалы.
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