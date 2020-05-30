Парламент Австрии ратифицировал соглашение между Арменией и ЕС
30 мая 2020 - 14:03 AMT
PanARMENIAN.Net - Национальный совет парламента Австрии 29 мая в ходе 34-го пленарного заседания единогласно ратифицировал Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армении и Евросоюза. Об этом сообщает пресс-служба МИД РА.
В ходе предшествовавших ратификации обсуждений глава парламентской группы дружбы Австрия-Южный Кавказ Гудрун Куглерн высоко оценил демократические изменения, произошедшие в последнее время в Армении, отметив, что РА и Австрия придерживаются одинаковой христианской системы ценностей, и ратификация Соглашения позволит еще больше развить двусторонние дружественные связи.
Он отметил также, что Соглашение имеет большое значение в деле создания прочной правовой основы для сотрудничества между ЕС и Армении. По его словам, документ может способствовать стабильности и процветанию во всем регионе.
В поддержку ратификации Соглашения выступили также глава МИД Австрии Александр Шалленберг, глава комиссии парламента Австрии по внешнеполитическим вопросам Памела Ренди-Вагнер и другие.
Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и Евросоюзом было подписано 24 ноября 2017 года и ратифицировано армянским парламентом 11 апреля 2018 года.
Из 28 стран-членов ЕС 22 уже проинформировали Европейский совет и генеральный секретариат Совета ЕС о завершении внутренних процедур, необходимых для ратификации Соглашения.
Самое значимое
Решение вступит в силу 15 апреля
Пока неизвестно, в какой из двух стран он был инфицирован
Исключение будет сделано для лиц, зарегистрированных в Арцахе
Первая партия ампул с вакциной была направлена для испытания на людях
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
В РФ хотят ввести штрафы за отказ от вакцинации Они не коснутся граждан, не желающих прививаться по национальному графику
В США бывший полицейский задержан из-за убийства афроамериканца Экс-полицейскому предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве
В Армении хотят внедрить механизм декларирования доходов физлиц По словам Пашиняна, в процессе находятся несколько важных законодательных изменений
В РФ число случаев коронавируса приближается к 400,000 За сутки умер 181 пациент