Экономика Грузии в апреле сократилась на 16.6%

PanARMENIAN.Net - Сокращение экономики Грузии в апреле составило 16.6% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, а общий показатель за первые четыре месяца 2020 года уменьшился на 3.6%. Об этом сообщила Национальная статистическая служба Грузии.

Тенденция сокращения проявилась почти во всех секторах грузинской экономики, рост был зафиксирован только в горнодобывающей отрасли, говорится в сообщении, пишет Business-Грузия.

Индекс потребительских цен в апреле 2020 года в сравнении с аналогичным месяцем прошлого года составил 106.9, а индекс цен производителей промышленной продукции — соответственно 110.1.

Объемы внешней торговли Грузии в январе-апреле текущего года уменьшились на 11.8%, до $3.5 млрд. При этом экспорт сократился на 11.9%, импорт — на 11.8%.

Экономический спад в Армении составил в апреле 17.2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Рост ВВП Азербайджана в январе-апреле составил 0.2%.