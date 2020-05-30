Forbes лишил Кайли Дженнер статуса самого молодого миллиардера в мире

PanARMENIAN.Net - Звезда реалити-шоу Кайли Дженнер лишилась титула миллиардера, присвоенного ей год назад. Раскрытые недавно документы показали, что молодая предпринимательница и ее семья сильно раздували масштабы и успех ее бизнеса. Это продолжалось годами, на протяжении которых Дженнеры лгали журналистам Forbes и заставляли своего бухгалтера готовить поддельные налоговые декларации.

Журнал пришел к такому выводу, изучая финансовые данные, опубликованные Coty Inc. Эта компания в ноябре 2019 года приобрела контрольный пакет акций Kylie Cosmetics за 600 млн долларов. 29 мая после публикации Forbes акции Coty обрушились на 13%, пишет BBC.

Эти документы показывают, что бизнес 22-летней Дженнер «значительно меньше и менее выгоден, чем семья потратила годы на то, чтобы заставить косметическую индустрию и СМИ, включая Forbes, поверить в это», иронизирует Forbes.

Теперь журнала оценивает ее состояние примерно в 900 млн долларов.

Дженнер отреагировала на публикацию в Твиттере, заявив, что она основана на «нескольких неточных утверждений и недоказанных предположений». «А я думала, это авторитетный сайт», - написала она.

Кайли Дженнер родилась в августе 1997 года. Она сводная сестра сводная сестра Ким, Хлои и Кортни Кардашьян.

В глобальном рейтинге Forbes, состояние 22-летней модели было оценено в 1 млрд долларов. Новые данные дают основания считать, что состояние Дженнер составляет чуть меньше 900 млн долларов, больше трети этой суммы Дженнер получила от сделки с Coty Inc. после уплаты налогов, пишет Forbes.

Сделка с Coty Inc. должна была стереть все сомнения в том, что Дженнер не миллиардер, но после сделки компания раскрыла финансовые показатели Kylie Cosmetics, и выяснилось, что выручка от бренда за 12 месяцев до сделки составила всего 177 млн долларов.

Учитывая, что Coty сообщила о росте на 40% по сравнению с 2018 годом, в 2018 году бизнес Дженнер заработал только 125 млн долларов, хотя в документах, предоставленных ей журналистам, говорилось, что уже в 2016 году бренд зарабатывал больше 300 млн долларов.