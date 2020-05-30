В Грузии за сутки выявили 11 случаев коронавируса, вылечились 24 человека
30 мая 2020 - 13:49 AMT
PanARMENIAN.Net - За последние сутки в Грузии зафиксировали 11 новых случаев инфицирования коронавирусом, сообщается на сайте StopCov.ge.
Общее число подтвержденных случаев в стране достигло 757.
Инфекционисты уже установили источники заражения новых пациентов.
«Из 11 подтвержденных случаев два – известный источник в Болниси, а остальные девять - контакты с ранее подтвержденным случаем, все они известны», - сказала глава по лечебной части тбилисской инфекционной больницы Марина Эзугбая.
Число выздоровевших пациентов выросло на 24 - до 600. Активных пациентов осталось 145, еще 12 человек скончались.
В карантине находится 3031 человек, под наблюдением врачей – 262.
Первый случай заражения коронавирусом в Грузии был зафиксирован 26 февраля. Уже в конце марта власти страны ввели режим чрезвычайного положения из-за угрозы распространения инфекции. Он действовал до 23 мая.
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