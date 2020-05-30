США обвиняют РФ в желании создать геостратегический плацдарм в Африке

США обвиняют РФ в желании создать геостратегический плацдарм в Африке
30 мая 2020 - 13:42 AMT

PanARMENIAN.Net - В США предполагают, что переброска российских истребителей в Ливию может помочь Москве создать геостратегический плацдарм в Северной Африке. Об этом заявил бригадный генерал Грегори Хедфилд, замглавы разведки Африканского командования вооруженных сил США (AFRICOM).

По словам Хедфилда, 14 российских самолетов переброшены в Ливию не только с целью поддержать «Ливийскую национальную армию» (ЛНА) генерала Халифы Хафтара, который ведет боевые действия против международно признанного ливийского Правительства народного согласия (ПНС). «Поддержка ЛНА и поддержка генерала Хафтара на деле означают не стремление выиграть войну, а создать собственные укрепления» в Ливии, считает генерал, пишет Deutsche Welle.

«Если Россия обеспечит себе постоянные позиции в Ливии и, что еще хуже, разместит там ракетные комплексы дальнего радиуса действия, это поменяет правила игры для Европы, НАТО и многих западных наций», - подчеркнул генерал Хедфилд.

26 мая AFRICOM обвинил Москву в переброске в Ливию нескольких современных истребителей МиГ-29 и Су-24 для поддержки российских наемников, сражающихся за генерала Хафтара. В качестве доказательства американцы предоставили фотографии ливийской авиабазы Эль-Джуфра, сделанные 19 мая, где видны несколько самолетов МиГ-29. Они «были перекрашены, чтобы замаскировать их российское происхождение» до прибытия в Ливию, утверждают военные США.

Между тем, 25 мая сообщалось о возможном выводе бойцов ЧВК Вагнера из Ливии. Силы ПНС Ливии в последние недели добились значительных успехов в боях со сторонниками ЛНА. В Москве заверяют, что российских боевых самолетов в Ливии нет. Гражданская война в Ливии идет с 2011 года после свержения Муаммара Каддафи.

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