ВС Азербайджана за неделю нарушили режим перемирия в Арцахе более 100 раз
30 мая 2020 - 16:18 AMT
PanARMENIAN.Net - В период с 24 по 30 мая на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских войск ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня более 100 раз. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики).
За указанный период ВС Азербайджана из стрелкового оружия различного калибра произвели в направлении армянских позиций более 600 выстрелов.
Передовые подразделения Армии обороны НКР соблюдают режим перемирия и продолжают уверенно выполнять поставленную боевую задачу.
В период с 17 по 23 мая на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских войск ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня более 180 раз. За указанный период времени ВС Азербайджана из стрелкового оружия различного калибра произвели в направлении армянских позиций около 3000 выстрелов.
Самое значимое
Решение вступит в силу 15 апреля
Пока неизвестно, в какой из двух стран он был инфицирован
Исключение будет сделано для лиц, зарегистрированных в Арцахе
Первая партия ампул с вакциной была направлена для испытания на людях
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
В РФ хотят ввести штрафы за отказ от вакцинации Они не коснутся граждан, не желающих прививаться по национальному графику
В США бывший полицейский задержан из-за убийства афроамериканца Экс-полицейскому предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве
В Армении хотят внедрить механизм декларирования доходов физлиц По словам Пашиняна, в процессе находятся несколько важных законодательных изменений
В РФ число случаев коронавируса приближается к 400,000 За сутки умер 181 пациент