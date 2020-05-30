ВС Азербайджана за неделю нарушили режим перемирия в Арцахе более 100 раз

ВС Азербайджана за неделю нарушили режим перемирия в Арцахе более 100 раз
30 мая 2020 - 16:18 AMT

PanARMENIAN.Net - В период с 24 по 30 мая на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских войск ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня более 100 раз. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики).

За указанный период ВС Азербайджана из стрелкового оружия различного калибра произвели в направлении армянских позиций более 600 выстрелов.

Передовые подразделения Армии обороны НКР соблюдают режим перемирия и продолжают уверенно выполнять поставленную боевую задачу.

В период с 17 по 23 мая на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских войск ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня более 180 раз. За указанный период времени ВС Азербайджана из стрелкового оружия различного калибра произвели в направлении армянских позиций около 3000 выстрелов.

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