В Армении хотят внедрить механизм декларирования доходов физлиц
30 мая 2020 - 15:31 AMT
PanARMENIAN.Net - В Армении настало время внедрения механизма всеобщего декларирования доходов физических лиц. Об этом заявил 30 мая премьер-министр республики Никол Пашинян.
По его словам, в процессе находятся несколько важных законодательных изменений, которые нацелены на увеличение потенциала Армении, и благодаря им предполагается изменить правоотношения между гражданином и государством.
«Должны измениться наши отношения и представления о бюджете. По факту бюджет - это валовый, общий карман, в котором накапливаются средства, и из которых они тратятся. Когда по любому поводу справедливо поднимаются социальные, экономические и инфраструктурные задачи, то мы все должны констатировать, что скорость и качество решения этих вопросов зависит имеющегося у страны потенциала», - заявил Пашинян.
Он отметил, что в рамках реализации программ по преодолению социальных последствий коронавируса правительство столкнулось с проблемой адресности предоставления помощи, в то время, как при наличии деклараций о доходах таких проблем не возникло бы.
«Пришло время внедрения системы декларирования доходов физических лиц, и для осуществления подобных реформ необходима серьезная политическая воля, и у нас она есть», - подчеркнул Пашинян.
С 2019 года в Армении обсуждается возможность введения универсальной системы декларирования доходов и имущества физических лиц. Считается, что это будет способствовать сбору прямых налогов, минимизируя административные расходы.
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По его словам, это станет одной из важнейших задач правительства в ближайшее время
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