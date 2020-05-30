В США бывший полицейский задержан из-за убийства афроамериканца

В США бывший полицейский задержан из-за убийства афроамериканца
30 мая 2020 - 16:21 AMT

PanARMENIAN.Net - В Миннеаполисе (штат Миннесота) задержан бывший полицейский Дерек Шовин. 25 мая Шовин при аресте надавил коленом на лежащего на асфальте 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда. Вскоре после этого Флойд скончался в больнице.

Экс-полицейскому предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве, сообщил прокурор округа Хеннепин Майк Фримен, пишут «Ведомости».

25 мая группа белых полицейских арестовала Флойда около продуктового магазина из-за сообщения о том, что он расплатился с продавцом фальшивым чеком. Сцену задержания снял на видео и выложил в социальные сети один из прохожих.

На записи видно, как полицейский на протяжении нескольких минут душит коленом лежащего на асфальте безоружного афроамериканца. Вскоре после этого Флойд скончался в больнице. Все четыре полицейских, участвовавших в его задержании, были уволены, однако никого из них тогда не задержали.

По словам мэра Миннеаполиса, расследованием инцидента занимается ФБР.

После смерти Флойда в крупнейшем городе северного штата Миннесота начались беспорядки. Сначала демонстрации носили мирный характер, но уже вечером 27 мая они переросли в столкновения с полицией, поджоги зданий и погромы магазинов, аптек и банков, передавал Reuters.

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