В РФ хотят ввести штрафы за отказ от вакцинации

PanARMENIAN.Net - Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7000 рублей за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.

Согласно проекту, нарушение законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, в том числе «по осуществлению мер в отношении больных инфекционными заболеваниями, проведению медицинских осмотров, профилактических прививок, гигиенического воспитания и обучения граждан, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 5000 до 7000 рублей», - пишет «Интерфакс».

Замминистра юстиции Денис Новак заявил, что «санкции не затронут большинства граждан, которые по тем или иным причинам не прививаются по национальному графику прививок».

«Административная ответственность возникает только в случаях, когда появляется обязанность проведения этих мер (вакцинации - ИФ) в соответствии с законом о санитарно-эпидемиологическом контроле», - сказал Новак.

В настоящее время КоАП не предусматривает наказания за отказ от прививок.