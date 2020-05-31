Коронавирус в Армении: 355 новых случаев и 6 смертей

PanARMENIAN.Net - В Армении 31 мая, по состоянию на 11:00, выявлено 355 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний Минздрава РА.

Таким образом, число случаев заболевания в стране достигло 9282, из которых активных кейсов - 5715.

Еще 69 пациентов вылечились, общее число выздоровевших составляет 3386.

От последствий вируса за сутки умерло 4 человека, еще 2 пациента - по иным причинам. Всего летальных исходов 131 - от коронавируса, еще 50 больных коронавирусом умерли от других заболеваний.

За все время проведено более 58 тысяч тестов.

С 18 мая в стране начал действовать общественный транспорт, открылись все кафе и рестораны, торговые центры и спортзалы.