В Армении за сутки выявили 210 случаев Covid-19: 13 смертей, из них 5 - по другим причинам

PanARMENIAN.Net - В Армении 1 июня, по состоянию на 11:00, выявлено 210 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний Минздрава РА.

Таким образом, число случаев заболевания в стране достигло 9492, из которых активных кейсов - 5896.

Еще 16 пациентов вылечились, общее число выздоровевших составляет 3402.

От последствий вируса за сутки умерло 8 человек, еще 5 - по иным причинам. Всего летальных исходов 139 - от коронавируса, еще 55 - от других заболеваний.

За все время проведено более 58.5 тысяч тестов.

1 июня стало известно, что премьер-министр Армении Никол Пашинян и вся его семья заразились коронавирусом.