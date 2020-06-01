В Армении за сутки выявили 210 случаев Covid-19: 13 смертей, из них 5 - по другим причинам
1 июня 2020 - 11:09 AMT
PanARMENIAN.Net - В Армении 1 июня, по состоянию на 11:00, выявлено 210 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний Минздрава РА.
Таким образом, число случаев заболевания в стране достигло 9492, из которых активных кейсов - 5896.
Еще 16 пациентов вылечились, общее число выздоровевших составляет 3402.
От последствий вируса за сутки умерло 8 человек, еще 5 - по иным причинам. Всего летальных исходов 139 - от коронавируса, еще 55 - от других заболеваний.
За все время проведено более 58.5 тысяч тестов.
1 июня стало известно, что премьер-министр Армении Никол Пашинян и вся его семья заразились коронавирусом.
Самое значимое
Авторы доклада в целом позитивно оценивают атмосферу в информационном поле Армении
Георги - врач из Грузии, Татев - медсестра, они поженились недавно
По словам Никогосян, близкие контакты 27 других пациентов из общего числа находятся в карантине
Рейс прибудет в Ереван вечером
Partner news
Последние новости
В РФ могут запретить продажу и майнинг криптовалют Нововведения напрямую запрещают оборот в России криптовалют, выпущенных не под внутренним регулированием
В Арцахе выявлено еще 3 случая коронавируса По сей день в Арцахе зафиксировано 43 случая заражения коронавирусом
Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 6 млн Количество летальных случаев заболевания Covid-19 по всему миру превысило 372 тысяч
Тбилиси и Батуми - в списке самых безопасных туристических направлений Европы Тбилиси возглавил рейтинг, а Батуми занял седьмую строчку