Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 6 млн

PanARMENIAN.Net - Количество случаев заражения коронавирусом в мире 1 июня превысило 6 млн человек, отметку в 5 млн мир преодолел 21 мая. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.

По состоянию на 11:10 по ереванскому времени в мире зафиксировано 6,171,182 случая заражения. Лидером по количеству зараженных остается США - около 1.8 млн случаев. На второе место вышла Бразилия - около 515,000 человек. Третье место занимает РФ - около 406,000 случаев.

Количество летальных случаев заболевания Covid-19 по всему миру превысило 372 тысяч. Более 2.6 млн человек вылечились.

Лидером по числу летальных исходов также является США - более 104 тысяч, второе место занимает Великобритания - более 38 тысяч, тройку лидеров завершает Италия, где умерли более 33 тысяч человек.

Вспышка пневмонии Covid-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.