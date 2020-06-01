В Арцахе выявлено еще 3 случая коронавируса

PanARMENIAN.Net - В Республике Арцах (Нагорно-Карабахской Республике) подтверждено 3 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщил информационный штаб Арцаха.

Сообщается, что это граждане, прибывшие в Арцах из-за рубежа, которые своевременно были изолированы в соответствующих учреждениях.

По сей день в Арцахе зафиксировано 43 случая заражения коронавирусом, из них 26 человек уже выздоровели, состояние здоровья 17 пациентов оценивается как удовлетворительное.

Изолированы 102 гражданина, в целом было проведено 926 тестов.

По состоянию на 1 июня, в Армении выявлено 9492 случая коронавируса, из которых активных кейсов - 5896. Вылечились 3402 человека, 139 - скончались.