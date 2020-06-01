В Арцахе выявлено еще 3 случая коронавируса
1 июня 2020 - 12:03 AMT
PanARMENIAN.Net - В Республике Арцах (Нагорно-Карабахской Республике) подтверждено 3 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщил информационный штаб Арцаха.
Сообщается, что это граждане, прибывшие в Арцах из-за рубежа, которые своевременно были изолированы в соответствующих учреждениях.
По сей день в Арцахе зафиксировано 43 случая заражения коронавирусом, из них 26 человек уже выздоровели, состояние здоровья 17 пациентов оценивается как удовлетворительное.
Изолированы 102 гражданина, в целом было проведено 926 тестов.
По состоянию на 1 июня, в Армении выявлено 9492 случая коронавируса, из которых активных кейсов - 5896. Вылечились 3402 человека, 139 - скончались.
Самое значимое
Решение вступит в силу 15 апреля
Пока неизвестно, в какой из двух стран он был инфицирован
Исключение будет сделано для лиц, зарегистрированных в Арцахе
Первая партия ампул с вакциной была направлена для испытания на людях
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