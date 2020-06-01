В РФ могут запретить продажу и майнинг криптовалют

В РФ могут запретить продажу и майнинг криптовалют
1 июня 2020 - 12:37 AMT

PanARMENIAN.Net - В России власти представили участникам рынка новый законопроект «О цифровых финансовых активах» и изменения в кодексы по ответственности за нарушения. Согласно проекту, в России запрещается не только оборот основных мировых криптовалют, таких, как биткойн и эфир, но и участие в их создании, в частности майнинг, пишет «Коммерсантъ».

Нововведения напрямую запрещают оборот в России криптовалют, выпущенных не под внутренним регулированием, а также их майнинг и даже рекламу.

Для смягчения ситуации владельцам криптовалют предлагается судебная защита, но нужно отчитаться властям об их наличии.

Участников рынка и экспертов жесткий подход государства возмутил. Не меньше вопросов вызвал запрет на майнинг в России. «Правительство дает недвусмысленный посыл всем предпринимателям, деятельность которых так или иначе связана с криптовалютами, немедленно выводить свой бизнес из страны в другие юрисдикции»,- говорится в открытом письме Российской ассоциации криптовалют и блокчейна в Министерство экономики и Госдуму. По оценкам ассоциации, оборот рынка криптовалют составляет не менее $15 млрд в сутки, из которых не менее 10% приходится на русскоязычные проекты.

Исключение из экономики лишь одного сектора, майнинга, будет означать потерю для страны более $2 млрд в год.

В первом чтении законопроект был принят еще в 2018 году. Тогда он практически не касался существующих криптовалют. При этом ЦБ не раз высказывался против обращения криптовалют в России. «Рисков много, а преимущества могут быть недостаточно очевидны», - говорила Эльвира Набиуллина.

 Самое значимое
Меркель ушла на домашний карантинМеркель ушла на домашний карантин
Врач, делавший канцлеру 20 марта прививку от пневмококковой инфекции, заболел
Инструкция ВОЗ: Как правильно мыть рукиИнструкция ВОЗ: Как правильно мыть руки
Глава ВОЗ доктор Тедрос Гебреисус еще раз напомнил, как важно во время распространения инфекции держать руки в чистоте
Второй пациент в истории полностью излечился от ВИЧВторой пациент в истории полностью излечился от ВИЧ
У него зафиксировали ремиссию в течение 30 месяцев, вирус исчез из его крови
В Азербайджане подтвердился первый случай коронавирусаВ Азербайджане подтвердился первый случай коронавируса
Заразившимся является россиянин, прилетевший из Ирана
Partner news
 Статьи
Конспировирус

COVID-19 и бум теорий заговора по всему миру

 Самое читаемое в разделе
Первая страна в Европе объявила об окончании эпидемии коронавируса
Британская компания проводит рабочие встречи в игре Red Dead Redemption 2 вместо Zoom
ВОЗ: Новый план борьбы с пандемией обойдется в $1.7 млрд
Johnson & Johnson прекратит производство детской присыпки на основе талька в США и Канаде
Главная
Все новости
Обзор: В мире
Другие новости раздела
 Последние новости
В Арцахе выявлено еще 3 случая коронавируса По сей день в Арцахе зафиксировано 43 случая заражения коронавирусом
В Армении за сутки выявили 210 случаев Covid-19: 13 смертей, из них 5 - по другим причинам Число случаев заболевания в стране достигло 9492
У премьера Армении и всей его семьи выявлен коронавирус Болезнь переностися асимптомно
Коронавирус в Армении: 355 новых случаев и 6 смертей Двое больных умерли по другим причинам