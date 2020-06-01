В РФ могут запретить продажу и майнинг криптовалют
1 июня 2020 - 12:37 AMT
PanARMENIAN.Net - В России власти представили участникам рынка новый законопроект «О цифровых финансовых активах» и изменения в кодексы по ответственности за нарушения. Согласно проекту, в России запрещается не только оборот основных мировых криптовалют, таких, как биткойн и эфир, но и участие в их создании, в частности майнинг, пишет «Коммерсантъ».
Нововведения напрямую запрещают оборот в России криптовалют, выпущенных не под внутренним регулированием, а также их майнинг и даже рекламу.
Для смягчения ситуации владельцам криптовалют предлагается судебная защита, но нужно отчитаться властям об их наличии.
Участников рынка и экспертов жесткий подход государства возмутил. Не меньше вопросов вызвал запрет на майнинг в России. «Правительство дает недвусмысленный посыл всем предпринимателям, деятельность которых так или иначе связана с криптовалютами, немедленно выводить свой бизнес из страны в другие юрисдикции»,- говорится в открытом письме Российской ассоциации криптовалют и блокчейна в Министерство экономики и Госдуму. По оценкам ассоциации, оборот рынка криптовалют составляет не менее $15 млрд в сутки, из которых не менее 10% приходится на русскоязычные проекты.
Исключение из экономики лишь одного сектора, майнинга, будет означать потерю для страны более $2 млрд в год.
В первом чтении законопроект был принят еще в 2018 году. Тогда он практически не касался существующих криптовалют. При этом ЦБ не раз высказывался против обращения криптовалют в России. «Рисков много, а преимущества могут быть недостаточно очевидны», - говорила Эльвира Набиуллина.
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