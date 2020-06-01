В РФ выздоровели более 40% больных коронавирусом
1 июня 2020 - 13:13 AMT
PanARMENIAN.Net - В России за последние сутки зафиксировано 9035 случаев заражения коронавирусом, сообщает федеральный оперативный штаб. У более 40% новых больных не было симптомов заболевания. Общее число заболевших в стране выросло до 414,878 человек.
Выздоровели за сутки 3994 человека - это минимальный показатель с 18 мая. Всего в России вылечились от коронавируса уже 175,877 человек, это более 42% заразившихся, пишут «Ведомости».
Умерло от коронавируса чуть более 1% инфицированных — 4855 человек (плюс 162 за сутки).
С начала эпидемии коронавирусом в Москве заразились 183,088 человек, почти 45% заболевших уже выздоровели - 82 239 человек, по данным оперштаба. Умерли от коронавируса 2553 жителей столицы, 76 из них за последние сутки.
В мире коронавирусом заразились уже более 6.1 млн человек в 188 странах, следует из данных американского Университета Джонса Хопкинса. Умерли от коронавируса более 372,000 человек, выздоровели — свыше 2.6 млн больных.
Photo. Ria Novosti
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