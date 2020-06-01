Площадь перед Нотр-Дамом открыли для посетителей впервые после пожара
1 июня 2020 - 16:38 AMT
PanARMENIAN.Net - Площадь перед собором Нотр-Дам в Париже открыли для посетителей впервые после пожара, который произошел больше года назад.
«Это практически возрождение. Нотр-Дам – душа Парижа», - прокомментировала это событие мэр города Анна Идальго, пишут «Ведомости».
Сразу после открытия площадь начала заполняться людьми. «Именно Нотр-Дам – наш символ, а не Эйфелева башня, – сказал один из пришедших. – Мы хотели посмотреть, как он изменился».
Фасад здания и арочные своды остаются закрытыми от глаз посетителей, поскольку рабочие еще не закончили восстановительные работы. Реставрация должна продолжиться после того, как в Париже ослабят ограничения, введенные из-за коронавируса.
С апреля 2019 года подходы к Нотр-Даму, включая соборную площадь, были закрыты из-за высокой концентрации свинца от расплавленных огнем шпиля и кровли. Пожар в соборе произошел 15 апреля 2019 года. Он начался на строительных лесах, возведенных во время реставрации. Собору был нанесен значительный ущерб: обрушились шпиль здания и крыша.
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