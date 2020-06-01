Площадь перед Нотр-Дамом открыли для посетителей впервые после пожара

PanARMENIAN.Net - Площадь перед собором Нотр-Дам в Париже открыли для посетителей впервые после пожара, который произошел больше года назад.

«Это практически возрождение. Нотр-Дам – душа Парижа», - прокомментировала это событие мэр города Анна Идальго, пишут «Ведомости».

Сразу после открытия площадь начала заполняться людьми. «Именно Нотр-Дам – наш символ, а не Эйфелева башня, – сказал один из пришедших. – Мы хотели посмотреть, как он изменился».

Фасад здания и арочные своды остаются закрытыми от глаз посетителей, поскольку рабочие еще не закончили восстановительные работы. Реставрация должна продолжиться после того, как в Париже ослабят ограничения, введенные из-за коронавируса.

С апреля 2019 года подходы к Нотр-Даму, включая соборную площадь, были закрыты из-за высокой концентрации свинца от расплавленных огнем шпиля и кровли. Пожар в соборе произошел 15 апреля 2019 года. Он начался на строительных лесах, возведенных во время реставрации. Собору был нанесен значительный ущерб: обрушились шпиль здания и крыша.