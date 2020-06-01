В Грузии за сутки выявили 11 случаев коронавируса
1 июня 2020 - 15:46 AMT
PanARMENIAN.Net - За последние сутки в Грузии зафиксировали 11 новых случаев инфицирования коронавирусом, сообщается на сайте StopCov.ge.
Общее число подтвержденных случаев в стране достигло 794.
Инфекционисты уже установили источники заражения новых пациентов. Из 11 новых случаев коронавируса, выявленных в Грузии за последние сутки, восемь связаны с так называемой сабурталинской цепочкой заражения (район в Тбилиси), а три - с регионом Квемо Картли, заявила журналистам медицинский директор тбилисской инфекционной больницы Марина Эзугбая.
Число выздоровевших пациентов выросло на 24 - до 624. Активных пациентов осталось 158, еще 12 человек скончались.
В карантине находится 2508 человек, под наблюдением врачей – 300.
Первый случай заражения коронавирусом в Грузии был зафиксирован 26 февраля. Уже в конце марта власти страны ввели режим чрезвычайного положения из-за угрозы распространения инфекции. Он действовал до 23 мая.
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