50 писем, 50 улыбок: Дети из Котайка и Иджевана получили планшеты

PanARMENIAN.Net - Дети – одна из наиболее уязвимых групп общества, которая нуждается в ежедневном внимании, любви и защите, особенно во времена глобальной пандемии. Группа компаний «Галакси» совместно с Армянским благотворительным фондом «SOS – Детские деревни» реализует проект для детей в Котайке и Иджеване, в рамках которого 50 воспитанников, помимо подарков и сюрпризов, получат планшеты и подключение к интернету компании-провайдера Ucom. Поддержка и помощь помогут им продолжить свое обучение в дистанционном формате и не отстать от школьной программы.

«В нашей стране растет поколение ярких и талантливых детей, и мы обязаны обеспечить их право на образование, создание равных возможностей, особенно для детей из уязвимых групп. Наши программы социальной ответственности - это, прежде всего, проекты, направленные на развитие. Мы верим в потенциал детей и надеемся на позитивные изменения за счет наших небольших шагов, заботы и внимания», - сказал соучредитель и генеральный директор группы компаний «Галакси» Арам Хачатрян.

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Совместный проект группы компаний «Галакси» и Армянского благотворительного фонда «SOS – Детские деревни» несет в себе образовательную и мотивационную составляющую в дополнение к социальной поддержке. В рамках проекта успешные руководители и сотрудники группы компаний поделились своими историями с детьми, воодушевив их, что все возможно благодаря полученному образованию и, конечно же, стараниям.

«Для детей наших детских деревень очень важно продолжать онлайн-обучение, потому что большинство детей школьного возраста. Мы очень рады, что в этих сложных условиях, когда обучение проводится дистанционно, группа компаний «Галакси» поддерживает и заботится о потребностях детей в вопросах образования. Очень важно, чтобы действующие в нашей стране организации оказывали поддержку и помощь в реализации прав детей на получение образования», - сказал директор армянского офиса Благотворительного фонда «SOS – Детские деревни» Спартак Саркисян.

Конечно же, 1 июня дети воспринимают как праздник. Какой же праздник без сладостей, книг и улыбок. Все это также было доставлено детям. Ни одна личность ребенка из уязвимой группы не будет раскрыта и афиширована в видеоматериалах данного проекта.

Группа компаний «Галакси» была основана в 1999 году Арамом, Гургеном и Артемом Хачатрянами. За годы 20-летней деятельности «Галакси» стала работодателем №1 в Армении, а число сотрудников с 30 человек доросло до 3 тысяч. По последним данным, годовой налоговый портфель группы компаний составляет 13 млрд драмов: значительный процент от оборота направляется на программы социальной ответственности в сфере образования, социального развития, инноваций и интеллектуального капитала для повышения качества жизни людей.

Армянский благотворительный фонд «SOS - Детские деревни» начал свою деятельность в Армении сразу после разрушительного Спитакского землетрясения 1988 года. Фонд является организацией, ориентированной на детей, миссия которой заключается в обеспечении ухода за детьми в трудных жизненных ситуациях, близких к семье. Сегодня фонд осуществляет свою деятельность в 136 странах, оказывая ежегодно поддержку сотням тысяч детей посредством альтернативного ухода, укрепления семей, школ, медицинских центров и других общественных работ.