Путин пожелал скорейшего выздоровления от коронавируса Пашиняну и его семье

PanARMENIAN.Net - Президент России Владимир Путин поздравил премьер-министра Армении Никола Пашиняна. В ходе телефонной беседы Путин высказал слова поддержки и пожелания скорейшего выздоровления от коронавируса Пашиняну и его семье.

В ходе беседы стороны обсудили ситуацию с пандемией коронавируса, возможные дальнейшие развития. В данном контексте они обсудили вопросы сотрудничества министерств здравоохранения Армении и России. Путин подчеркнул готовность России содействовать Армении в борьбе с пандемией.

Премьер-министр РА и президент РФ обратились также к параду по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, который запланирован на 24 июня. Пашинян поблагодарил Путина за полученное днями ранее приглашение принять участие в параде.

Премьер выразил надежду, что до этого выздоровеет и сможет присутствовать на всех мероприятиях, планируемых в связи с 75-летием Победы.

1 июня стало известно, что у премьер-министра Армении Никола Пашиняна и всех членов его семьи выявлен коронавирус.

В Армении выявлено 9492 случая коронавируса, из которых активных кейсов - 5896. Вылечились 3402 человека, 139 - скончались.