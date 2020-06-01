Рейс Ереван-Лион-Ереван состоится 2 июня

Рейс Ереван-Лион-Ереван состоится 2 июня
1 июня 2020 - 17:41 AMT

PanARMENIAN.Net - 2 июня авиакомпания Armenia осуществит гуманитарный рейс Ереван - Лион - Ереван (отбытие из Еревана - в 07:00, прибытие - в 17:10). Об этом сообщил Комитет гражданской авиации РА.

2 июня состоится также рейс Ереван - Минеральные Воды - Ереван. А 3 июня авиакомпания Belavia осуществит рейс Минск - Ереван - Минск.

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В Армении выявлено 9492 случая коронавируса, из которых активных кейсов - 5896. Вылечились 3402 человека, 139 - скончались.

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