Рейс Ереван-Лион-Ереван состоится 2 июня
1 июня 2020 - 17:41 AMT
PanARMENIAN.Net - 2 июня авиакомпания Armenia осуществит гуманитарный рейс Ереван - Лион - Ереван (отбытие из Еревана - в 07:00, прибытие - в 17:10). Об этом сообщил Комитет гражданской авиации РА.
2 июня состоится также рейс Ереван - Минеральные Воды - Ереван. А 3 июня авиакомпания Belavia осуществит рейс Минск - Ереван - Минск.
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