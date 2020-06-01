У президента Арцаха коронавирус не подтвердился

PanARMENIAN.Net - Получен ответ ПЦР-теста на коронавирус президента Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Араика Арутюняна. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Ваграм Погосян.

«Рад сообщить, что результат отрицательный. Президент сейчас находится на рабочем месте и продолжает активно выполнять свои полномочия», – отметил он.

1 июня стало известно, что у премьер-министра Армении Никола Пашиняна и всех членов его семьи выявлен коронавирус. Пашинян 28 мая встречался с Араиком Арутюняном в Ереване.

В Арцахе зафиксировано 43 случая заражения коронавирусом, из них 26 человек уже выздоровели. В Армении выявлено 9492 случая коронавируса, из которых активных кейсов - 5896. Вылечились 3402 человека, 139 - скончались.