У президента Арцаха коронавирус не подтвердился
1 июня 2020 - 16:39 AMT
PanARMENIAN.Net - Получен ответ ПЦР-теста на коронавирус президента Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Араика Арутюняна. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Ваграм Погосян.
«Рад сообщить, что результат отрицательный. Президент сейчас находится на рабочем месте и продолжает активно выполнять свои полномочия», – отметил он.
1 июня стало известно, что у премьер-министра Армении Никола Пашиняна и всех членов его семьи выявлен коронавирус. Пашинян 28 мая встречался с Араиком Арутюняном в Ереване.
В Арцахе зафиксировано 43 случая заражения коронавирусом, из них 26 человек уже выздоровели. В Армении выявлено 9492 случая коронавируса, из которых активных кейсов - 5896. Вылечились 3402 человека, 139 - скончались.
Самое значимое
Решение вступит в силу 15 апреля
Пока неизвестно, в какой из двух стран он был инфицирован
Исключение будет сделано для лиц, зарегистрированных в Арцахе
Первая партия ампул с вакциной была направлена для испытания на людях
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