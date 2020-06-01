Лукашенко: У нас тут нет Пашинянов и Зеленских

Лукашенко: У нас тут нет Пашинянов и Зеленских
1 июня 2020 - 17:40 AMT

PanARMENIAN.Net - Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал не проводить аналогии и не сравнивать то, что происходит в стране, с некоторыми предыдущими событиями в Армении или Украине. Об этом Лукашенко заявил 1 июня на встрече с председателем Комитета государственной безопасности Валерием Вакульчиком.

Президент Белоруссии заявил, что в стране не будет «майданов», пишет БЕЛТА.

«Не надо нас сравнивать, как недавно газета соседней страны пописывала, что тут у нас появились новые Пашиняны, новые Зеленские и у нас чуть ли не ситуация не то как в Армении, не то как в Украине. Должен сказать, что ситуация по-разному может складываться. Только у нас нет Пашинянов и Зеленских. Как бы там ни происходили в Армении и Украине события, все-таки это люди талантливые - и Зеленский, и Пашинян. Я уже с ними близко познакомился. Это люди талантливые, безусловно, и главное - патриоты своей страны. Они преданы своей стране», - сказал Лукашенко.

Он добавил, что никогда не допустит дестабилизации обстановки в стране.

В Белоруссии на 9 августа намечены выборы президента. С 1994 года этот пост занимает Александр Лукашенко.

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