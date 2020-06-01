С 1 июня граждане Ирана смогут посещать Армению без оформления виз
1 июня 2020 - 19:31 AMT
PanARMENIAN.Net - С 1 июня граждане Ирана, имеющие обычные паспорта, имеют право на въезд в Армению без оформления въездных виз.
Срок временного приостановления Меморандума о взаимопонимании между правительствами Армении и Ирана о визитах граждан двух стран без въездных виз истек 31 мая, сообщает пресс-служба МИД РА.
Согласно подписанному 5 июня 2016 года армяно-иранскому меморандуму об отмене въездных виз, граждане Армении и Ирана могут въезжать, проезжать транзитом и находиться без въездных виз на территории другой стороны сроком до 90 дней в 180-дневный период. Действие меморандума было временно 9 марта 2020 в связи с ситуацией с распространением коронавируса.
В МИД РА напомнили, что режим чрезвычайного положения действует в Армении до 13 июня, и обусловленные этим ограничения на въезд и выезд сохранятся до конца этого срока. Министерство призывает граждан Армении планировать визиты в Иран исключительно в случае крайней необходимости.
В то же время, Иран вновь зафиксировал скачок заболеваемости коронавирусом - почти 3000 новых случаев. Общее число достигло 154,445. Выздоровели 121,004 человека.
Самое значимое
Данное решение фракции связано с дракой в парламенте 8 мая
«В России высоко ценят отношения с Арменией, которые основаны на вековой традиции дружбы и взаимного уважения.
«Это одно из наших наиболее важных приобретений в этом году», - добавил Пашинян.
«Сенат Франции только что принял закон, который позволяет ратифицировать Соглашение о всеобъемлющем и всеобъемлющем партнерстве между Арменией и Европейским союзом. Спасибо всем сенаторам», - написала она
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
Премьер Грузии призвал граждан носить маски для защиты от Covid-19 По словам главы правительства, каждый гражданин ответственен перед соблюдением всех установленных правил
Лукашенко: У нас тут нет Пашинянов и Зеленских Президент Белоруссии заявил, что в стране не будет «майданов»
У президента Арцаха коронавирус не подтвердился Президент сейчас находится на рабочем месте и продолжает активно выполнять свои полномочия
Рейс Ереван-Лион-Ереван состоится 2 июня 3 июня авиакомпания Belavia осуществит рейс Минск - Ереван - Минск