С 1 июня граждане Ирана смогут посещать Армению без оформления виз

PanARMENIAN.Net - С 1 июня граждане Ирана, имеющие обычные паспорта, имеют право на въезд в Армению без оформления въездных виз.

Срок временного приостановления Меморандума о взаимопонимании между правительствами Армении и Ирана о визитах граждан двух стран без въездных виз истек 31 мая, сообщает пресс-служба МИД РА.

Согласно подписанному 5 июня 2016 года армяно-иранскому меморандуму об отмене въездных виз, граждане Армении и Ирана могут въезжать, проезжать транзитом и находиться без въездных виз на территории другой стороны сроком до 90 дней в 180-дневный период. Действие меморандума было временно 9 марта 2020 в связи с ситуацией с распространением коронавируса.

В МИД РА напомнили, что режим чрезвычайного положения действует в Армении до 13 июня, и обусловленные этим ограничения на въезд и выезд сохранятся до конца этого срока. Министерство призывает граждан Армении планировать визиты в Иран исключительно в случае крайней необходимости.

В то же время, Иран вновь зафиксировал скачок заболеваемости коронавирусом - почти 3000 новых случаев. Общее число достигло 154,445. Выздоровели 121,004 человека.