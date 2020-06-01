Премьер Грузии призвал граждан носить маски для защиты от Covid-19
1 июня 2020 - 19:49 AMT
PanARMENIAN.Net - Премьер Грузии Георгий Гахария заявил, что, несмотря на снятие ограничений по коронавирусу, болезнь не исчезла, и призвал население всегда носить медицинские маски с целью предотвращения распространения Covid-19.
«Сегодня у нас 11 новых случаев инфицирования, вчера было 26, а позавчера девять - и это было ожидаемо. Мы все должны понимать, что пока не побеждали вирус, так как невозможно победить вирус в отдельно взятых странах, это глобальная пандемия, и победу над ней должен праздновать весь мир вместе. Наша задача - это эффективный контроль распространения вируса», - заявил премьер на брифинге, пишет РИА Новости.
По словам главы правительства, каждый гражданин ответственен перед соблюдением всех установленных правил.
«Хочу призвать каждого гражданина, всегда носите маски, особенно тогда, когда находитесь в общественном транспорте и в местах скопления народа. Это гражданская ответственность. Мы вынуждены постепенно возобновить экономику, у нас нет желания возвращаться назад», - добавил премьер.
Число выявленных инфицированных коронавирусом в Грузии за сутки выросло на 11 и достигло 794 человек, из них выздоровели 605 человек. Умерли 12 пациентов.
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