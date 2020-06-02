В Армении хотят отменить референдум по конструкционным изменениям

PanARMENIAN.Net - Власти Армении собираются отменить референдум по изменениям в Конституцию РА. Постоянная комиссия Национального собрания Армении по государственно-правовым вопросам дала положительное заключение законодательному пакету «О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон «О референдуме».

В начале 2020 года правящий блок «Мой шаг» заявил о намерении вынести на всенародный референдум законопроект, предусматривающий досрочное сложение полномочий председателя и членов Конституционного суда. «Мой шаг» ввел в обращение законопроект «О внесении изменений в Конституцию Республики Армения», который предусматривает прекращение полномочий председателя и судей Конституционного суда. Изменения в статью 213 Конституции предлагают следующее: «До вступления в силу главы 7 Конституции полномочия председателя и членов Конституционного суда прекращается».

Пакет во втором чтении и полностью будет включен в повестку заседаний Национального собрания. Согласно проекту, по окончании чрезвычайного положения, введенного в стране из-за ситуации с коронавирусом, будет предоставлена возможность отмены референдума.

Референдум по конституционным реформам был запланирован на 5 апреля, однако не состоялся из-за объявления чрезвычайного положения.