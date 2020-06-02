В Армении новый рекорд по Covid-19: 517 зараженных, 19 умерших
2 июня 2020 - 11:04 AMT
PanARMENIAN.Net - В Армении 2 июня, по состоянию на 11:00, выявлено 517 новых случаев заражения коронавирусом, это рекордный суточный прирост. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний Минздрава РА.
Таким образом, число случаев заболевания в стране достигло 10,009, из которых активных кейсов - 6368.
Еще 25 пациентов вылечились, общее число выздоровевших составляет 3427.
От последствий вируса за сутки умерло рекордное число инфицированных - 19 человек, еще 1 - по иным причинам. Всего летальных исходов 158 - от коронавируса, еще 56 - от других заболеваний.
За все время проведено около 60 тысяч тестов.
1 июня стало известно, что коронавирус выявлен у премьер-министра Армении Никола Пашиняна и его семьи.
С 18 мая в стране начал действовать общественный транспорт, открылись все кафе и рестораны, торговые центры и спортзалы.
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